Sodexo Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.04.2026

Die Sodexo Aktie ist bisher um -13,43 % auf 38,66€ gefallen. Das sind -6,00 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Sodexo Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,43 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Sodexo ist ein globaler Dienstleister für Catering, Facility- und Mitarbeiter-Services mit Fokus auf „Quality of Life Services“. Hauptangebote: Gemeinschaftsverpflegung, Gebäudemanagement, Benefit- und Incentive-Lösungen. Starke Position in Bildung, Healthcare und Unternehmen. Wichtige Konkurrenten: Compass Group, Aramark, Elior. USP: breites Service-Ökosystem, internationale Präsenz, integrierte Onsite- und Benefit-Lösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Sodexo insgesamt ein Minus von -16,95 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sodexo Aktie damit um -21,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Sodexo einen Rückgang von -18,09 %.

Sodexo Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,53 % 1 Monat -20,93 % 3 Monate -16,95 % 1 Jahr -39,64 %

Informationen zur Sodexo Aktie

Es gibt 147 Mio. Sodexo Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,66 Mrd. € wert.

Issy-les-Moulineaux, April 10, 2026 (7am)Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY) Organic revenue growth of +1.7%Underlying operating profit margin of 3.7%, down -140 bps at constant currencies, impacted by both execution challenges and …

Regulated Information Issy-les-Moulineaux, April 10, 2026 Sodexo: Financial Report for First half Fiscal 2026 available Pursuant to Article L.233-8-II of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

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Ob die Sodexo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sodexo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.