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    Sodexo Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Sodexo Aktie bisher Verluste von -13,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sodexo Aktie.

    Besonders beachtet! - Sodexo Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.04.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Sodexo ist ein globaler Dienstleister für Catering, Facility- und Mitarbeiter-Services mit Fokus auf „Quality of Life Services“. Hauptangebote: Gemeinschaftsverpflegung, Gebäudemanagement, Benefit- und Incentive-Lösungen. Starke Position in Bildung, Healthcare und Unternehmen. Wichtige Konkurrenten: Compass Group, Aramark, Elior. USP: breites Service-Ökosystem, internationale Präsenz, integrierte Onsite- und Benefit-Lösungen.

    Sodexo Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.04.2026

    Die Sodexo Aktie ist bisher um -13,43 % auf 38,66 gefallen. Das sind -6,00  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Sodexo Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,38 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -13,43 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Sodexo insgesamt ein Minus von -16,95 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sodexo Aktie damit um -21,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Sodexo einen Rückgang von -18,09 %.

    Sodexo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,53 %
    1 Monat -20,93 %
    3 Monate -16,95 %
    1 Jahr -39,64 %

    Informationen zur Sodexo Aktie

    Es gibt 147 Mio. Sodexo Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,66 Mrd. € wert.

    reset in motion with first management actions; full-year guidance updated


    Issy-les-Moulineaux, April 10, 2026 (7am)Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY) Organic revenue growth of +1.7%Underlying operating profit margin of 3.7%, down -140 bps at constant currencies, impacted by both execution challenges and …

    Financial Report for First half Fiscal 2026 available


    Regulated Information Issy-les-Moulineaux, April 10, 2026 Sodexo: Financial Report for First half Fiscal 2026 available Pursuant to Article L.233-8-II of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des …

    Heute im Fokus: Sodexo, Swiss Re sowie US-Konjunkturdaten


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    Ob die Sodexo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sodexo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sodexo

    -13,43 %
    -21,53 %
    -20,93 %
    -16,95 %
    -39,64 %
    -52,46 %
    -43,12 %
    -50,12 %
    -63,81 %
    ISIN:FR0000121220WKN:870935



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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