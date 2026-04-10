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    Aktivisten blockieren Einfahrt von Rheinmetall

    Für Sie zusammengefasst
    • Sieben Aktivisten klebten Zufahrt zum Werksgelände
    • Polizei löste Aktivisten von der Fahrbahn und ermittelt
    • Aktivisten skandierten Slogans gegen Rheinmetall
    Aktivisten blockieren Einfahrt von Rheinmetall
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Erneut sorgt eine Protestaktion am Werksgelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Gesundbrunnen für einen Polizeieinsatz. Sieben Aktivisten haben sich am Morgen vor der Einfahrt des Unternehmens festgeklebt und so den Weg versperrt.

    Laut "Berliner Morgenpost" skandierten sie "Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt" und "Rheinmetall raus aus Berlin". Einsatzkräfte lösten alle sieben Aktivisten von der Fahrbahn, wie eine Polizeisprecherin bei der Onlineplattform X mitteilte.

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    Zum Teil zogen sie sich leichte Verletzungen an den Händen zu und wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt, wie es von der Polizei weiter hieß. Es werde unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

    Bereits vor wenigen Tagen Protestaktion

    Bereits vor gut zwei Wochen gab es eine Protestaktion auf dem Fabrikgelände von Rheinmetall: Am 25. März waren Demonstranten in den frühen Morgenstunden auf das Dach des Gebäudes gestiegen und hatten Transparente mit Bezug zum Nahost-Konflikt dabei. Zudem gossen sie Farbe auf die Hausfassade. Die Polizei holte die Aktivisten vom Dach. Dabei waren Spezialkräfte zur Höhenrettung im Einsatz./mvk/DP/nas

    Rheinmetall

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    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 1.527 auf Tradegate (10. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,27 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.157,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +25,34 %/+57,53 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Aussichten der Rheinmetall‑Aktie: Spekulationen über Kursentwicklung angesichts geopolitischer Eskalationen und möglicher Nachfragesteigerung (Debatten über Ersatzkäufe bei US‑Abzug), einzelne Short‑Positionen, vermeldete Aufträge/Komponentenlieferungen und Drohnenprojekte sowie die Bedeutung von KI/Drohnen für die fundamentale Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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