Bricht der Markt bis hier weg, muss Trump im Iran-Krieg nachgeben

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten könnte sich im Zuge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weiter verschärfen. Nach Einschätzung von Dhaval Joshi, Chefstratege bei BCA Research, hängt der weitere Verlauf maßgeblich von einer kritischen Schwelle ab: einem kombinierten Rückgang von Aktien- und Anleihemärkten um 12 bis 15 Prozent. Dieses Niveau bezeichnet er als "Bruchpunkt" für US-Präsident Donald Trump – sowohl im aktuellen geopolitischen Konflikt als auch mit Blick auf frühere wirtschaftspolitische Spannungen. Derzeit liegen die Märkte noch rund sieben Prozent über dieser Marke.

Joshi argumentiert, dass der Iran die Märkte gezielt als strategisches Druckmittel einsetzen könnte. "Der Iran muss kein einziges US-Kriegsschiff versenken – er könnte viel größeren Schaden anrichten, indem er die US-Aktien- und Anleihemärkte zum Einbruch bringt", erklärte er. Tatsächlich habe sich in der Vergangenheit ein Muster gezeigt, bei dem politische Entscheidungen zunehmend unter dem Einfluss von Marktbewegungen getroffen wurden.