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    AKTIE IM FOKUS

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    Ströer verringern Rückstand auf JCDecaux ein wenig

    Für Sie zusammengefasst
    • Ströer verringert Rückstand zu JCDecaux seit Beginn
    • Ströer plus 7 auf 35,32 Euro gegen JCDecaux
    • Aktionär sieht Trendwende durch KI, Boerse.de warnt
    AKTIE IM FOKUS - Ströer verringern Rückstand auf JCDecaux ein wenig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ströer haben am Freitag den großen Rückstand zu den Papieren von JCDecaux seit Jahresbeginn etwas verringert. Während Ströer um 7 auf 35,32 Euro zulegten, blieben die Aktien der Franzosen mit plus 2,5 Prozent weniger dynamisch. Damit beträgt der Vorsprung von JCDecaux gegenüber Ströer in diesem Börsenjahr aber noch immer über 30 Prozentpunkte.

    Der Börsenbrief "Der Aktionär" mutmaßte am Freitag, der deutsche Werbedienstleister stehe vor einer sowohl operativen als auch charttechnischen Trendwende. Verwiesen wird dort vor allem auf Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.

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    Dem steht eine Einschätzung des Finanzportals Boerse.de gegenüber, in der Ströer bei langfristiger Betrachtung als "Kapitalvernichter" tituliert wird. So weise die Aktie auf Sicht einer Dekade einen jährlichen Kursabschlag von 3,6 Prozent auf. Anlage- und Verlustrisiken seien hoch./bek/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 19,50 auf Tradegate (10. April 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +12,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -1,85 %/+68,26 % bedeutet.




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