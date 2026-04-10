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    Export-Explosion aus China

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    700.000 Autos in einem Monat: Chinas Autobauer setzen zum Angriff an

    Der Heimatmarkt lahmt, doch im Ausland geben Chinas Autobauer Vollgas. Warum vor allem BYD und Chery jetzt weltweit immer stärker auftreten.

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    Export-Explosion aus China - 700.000 Autos in einem Monat: Chinas Autobauer setzen zum Angriff an
    Foto: OpenAI

    China exportierte im März 2026 fast 700.000 Fahrzeuge, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Dies entspricht einem Plus von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde das Plus von 54 Prozent, das in den ersten beiden Monaten verzeichnet wurde, nochmals klar übertroffen. Chinas Autobauer kompensieren den schwachen Heimatmarkt immer stärker mit Exporten. 

    Die Inlandsverkäufe im Heimatmarkt gingen im März um 15 Prozent auf 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück, wie Reuters berichtete. Dies ist der sechste Rückgang in Folge. Hohe Kraftstoffpreise und reduzierte Förderprogramme für Elektrofahrzeuge belasten die lokale Nachfrage. Nach Informationen von Reuters wird die Exportdynamik auch dadurch getrieben, dass der Binnenmarkt schwächelt und Hersteller aggressiv ins Ausland drücken.

    Gleichzeitig stiegen die Exporte der elektrisch angetriebenen New Energy Vehicles (NEV) im März laut China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) auf 371.000 Fahrzeuge, ein Plus von 130 Prozent zum Vorjahr. Bei den Pkw-NEV-Exporten meldete die China Passenger Car Association (CPCA) für März 349.000 Einheiten, also bereits 50,2 Prozent aller Pkw-Exporte.

    Für Januar bis Februar 2026 machten Verbrenner laut CAAM/ECG noch 56,8 Prozent der gesamten Fahrzeugexporte aus, NEVs 43,1 Prozent. Und laut Caixin wird das Wachstum im NEV-Bereich zunehmend von Hybriden und Plug-in-Hybriden mitgetragen, nicht nur von batterieelektrischen Autos.

    Unter den Automarken war dabei BYD der auffälligste Gewinner. Nach CPCA-nahen März-Daten lag BYD bei den NEV-Exporten mit 116.882 Fahrzeugen klar vorne, vor Geely mit 52.186, Chery mit 40.837, Tesla mit 29.563 und SAIC Passenger Vehicle mit 20.274. Insgesamt schnellten die chinesischen NEV-Pkw-Exporte im März auf 349.000 Fahrzeuge nach oben. 

    BYD

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    Betrachtet man den gesamten Exportmarkt, nicht nur E-Autos, dann war Chery bislang sogar noch stärker positioniert. In den ersten beiden Monaten 2026 führte Chery die Exporttabelle laut CAAM-Daten mit 243.000 Fahrzeugen an. BYD folgt mit 201.000 verkauften Exemplaren auf Platz 2, SAIC mit 188.000 auf Platz 3. Reuters bezeichnete Chery Anfang Februar ausdrücklich als "China’s top car exporter".

    Chery Automobile (H)

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    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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