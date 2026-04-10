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    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie überzeugt mit Kursplus - 10.04.2026

    Am 10.04.2026 ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie, bisher, um +2,08 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.

    Besonders beachtet! - Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie überzeugt mit Kursplus - 10.04.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    TSMC ist der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter (reine Foundry). Kernprodukte sind High-End-Chips in 3–5nm für Smartphones, Rechenzentren, KI und Automotive. Marktanteil im Foundry-Segment deutlich über 50 %. Hauptkonkurrenten: Samsung Foundry, GlobalFoundries, UMC, SMIC. USP: Technologieführerschaft, hohe Yield-Raten, enge Kundenbindung (u.a. Apple, Nvidia, AMD).

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie. Sie steigt um +2,08 % auf 319,00. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 319,00, mit einem Plus von +2,08 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +15,22 % bei Taiwan Semiconductor Manufacturing.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing +20,91 % gewonnen.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,03 %
    1 Monat +6,84 %
    3 Monate +15,22 %
    1 Jahr +111,16 %

    Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,66 Bil. € wert.

    TSMCs Umsatz übertrifft die Erwartungen – KI-Boom läuft weiter


    TSMC übertrifft beim Umsatz die Erwartungen. Trotz Kriegssorgen im Nahen Osten bleibt die Nachfrage nach KI-Chips hoch. Das sendet ein starkes Signal für Nvidia, Apple und den gesamten Halbleitersektor.

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    Erhalten Sie aktuelle Einblicke in das Small & Micro Cap Segment von einem Experten. Welche Chancen bestehen aktuell und wie wir darauf reagieren.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Samsung Electronics und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,79 %.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    +2,24 %
    +9,03 %
    +6,84 %
    +15,22 %
    +111,16 %
    +291,14 %
    +204,02 %
    +1.321,86 %
    +6.016,00 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800



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