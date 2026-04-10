RENK Group Aktie tiefrot - 10.04.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von RENK Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,01 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -3,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 52,31€, mit einem Minus von -3,86 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um -4,19 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +0,44 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,19 % 1 Monat -1,33 % 3 Monate -16,01 % 1 Jahr +16,73 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,34 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.