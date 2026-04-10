HENSOLDT Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 10.04.2026

Mit einer Performance von -3,77 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,75 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 78,54€, mit einem Minus von -3,77 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei HENSOLDT, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,43 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -6,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +10,50 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,42 % 1 Monat +5,19 % 3 Monate -11,43 % 1 Jahr +25,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hensoldt-Aktie. Technisch wird ein Widerstand um 84 EUR diskutiert; bullish Candlestick-Formation und Flaggenkonsolidierung deuten auf Ausbruchspotenzial. Auftragsbestand 8,8 Mrd €, Umsatzziel 2,75 Mrd € (2026), Book-to-Bill 1,9; Kapazität ab 2027 ca. 1.000 Radarsysteme/Jahr; Serviceausbau. JPMorgan sieht Defense-Sektor attraktiv; geopolitische Entwicklungen (Trump/Iran) und zivile Risiken könnten Orders und Bewertung beeinflussen.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,26 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.