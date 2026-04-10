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Rheinmetall Aktie weiter im Abwärtstrend - 10.04.2026
Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -3,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.
Rheinmetall Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026
Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -3,64 % auf 1.488,40€ gefallen. Das sind -56,20 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.488,40€, mit einem Minus von -3,64 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Rheinmetall mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,53 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -5,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,41 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,99 % verloren.
Rheinmetall Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,29 %
|1 Monat
|-4,41 %
|3 Monate
|-18,53 %
|1 Jahr
|+13,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie, Abwärts- bzw. Short-Signale sowie Valuation. Mehrere Beiträge deuten auf einen potenziellen Kursverfall hin, während andere auf eine Erholung bei steigender Nachfrage im Rüstungssektor spekulieren, gestützt durch geopolitische Dynamik. Fundamente: Fortschritte beim MARTE-Kampfpanzerprogramm werden als positiv gesehen, dennoch bleibt Unsicherheit über weitere Abwärtsrisiken.
Zur Rheinmetall Diskussion
Informationen zur Rheinmetall Aktie
Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,23 Mrd. € wert.
Aktivisten blockieren Einfahrt von Rheinmetall
Erneut sorgt eine Protestaktion am Werksgelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Gesundbrunnen für einen Polizeieinsatz. Sieben Aktivisten haben sich am Morgen vor der Einfahrt des Unternehmens festgeklebt und so den Weg versperrt. …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. Thales notiert im Minus, mit -0,56 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,75 %. Lockheed Martin verliert -1,24 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,27 %.
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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.