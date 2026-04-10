Verbio Aktie heute im Minus - 10.04.2026

Die Verbio Aktie notiert aktuell bei 36,92€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,10 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,18 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,86 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Obwohl die Verbio Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +75,37 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -11,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,43 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +79,83 %.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,99 % 1 Monat +33,43 % 3 Monate +75,37 % 1 Jahr +363,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Oil-/Gas-Preisabhängigkeit des Verbio-Kurses, geopolitische Risiken und deren Auswirkungen auf Beschaffung, Bioethanol-Nachfrage und Gewinnperspektiven. Diskutierte Szenarien reichen von Kurszielen um 30–35 EUR bei höheren Ölpreisen bis zur Erwartung einer Preis-Normalisierung. Fundamentale Treiber wie Gasbeimischung, THG-Quoten und langfristige Handelsströme sowie 2028er Gewinnprognosen werden thematisiert.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,36 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.