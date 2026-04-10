AIXTRON Aktie legt zu - 10.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,86 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,43€, mit einem Plus von +2,86 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die AIXTRON Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +14,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +118,72 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,71 % 1 Monat +29,87 % 3 Monate +84,10 % 1 Jahr +277,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Aixtron-Kursentwicklung und Bewertung. Ob das ATH-Niveau um 87–88 EUR oder das 37,50-EUR-Hoch überschritten wird, wird heiß diskutiert. Treiber sind ein AI-/Photonik-Upcycle, wachsende Datacom-Laser-Nachfrage 2026, potenzielle Aufträge und Unternehmensausbau (Penang). Analysten geben unterschiedliche Ziele (Jefferies: 35 EUR, bleibt Buy), während Branchennews als Katalysator gelten.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,24 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,42 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.