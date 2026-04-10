    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    Krypto resilient

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin und Ethereum trotzen heißeren US-Inflationsdaten

    Trotz hartnäckiger US-Inflation, welche die Hoffnung auf Zinssenkungen dämpft, zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenende überraschend widerstandsfähig.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto resilient - Bitcoin und Ethereum trotzen heißeren US-Inflationsdaten
    Foto: Dall-E

    Bitcoin notiert am Freitagmittag rund 1 Prozent höher bei 71.744 US-Dollar. Ethereum steigt leicht auf 2.186 US-Dollar, während XRP um 0,5 Prozent auf 1,34 US-Dollar zulegt. Unter den größten Kryptowährungen führt Hyperliquid die Gewinnerliste an und gewinnt knapp 4 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich das Plus des Tokens sogar auf 13 Prozent gefolgt von Bitcoin, der im selben Zeitraum um 7,3 Prozent zulegen konnte.

    Core-PCE-Daten: Inflation bleibt hartnäckig

    Der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator Core PCE Price Index stieg im Februar um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit stärker als die erwarteten 0,3 Prozent. Im Jahresvergleich lag die Kerninflation bei 3,0 Prozent und damit ebenfalls leicht über den Prognosen von 2,9 Prozent.

    Damit bleibt die Inflation weiterhin deutlich oberhalb des 2-Prozent-Ziels der US-Notenbank – ein Niveau, das die Federal Reserve seit mehreren Jahren nicht mehr nachhaltig erreicht hat. Einschließlich der volatilen Energie- und Lebensmittelpreise stieg der Gesamt-PCE ebenfalls um 0,4 Prozent zum Vormonat und um 2,8 Prozent im Jahresvergleich.

    Während die Inflation hartnäckig bleibt, schwächt sich die Einkommensentwicklung der Verbraucher ab. Die persönlichen Einkommen fielen im Februar um 0,1 Prozent und verfehlten damit die Erwartungen deutlich. Gleichzeitig stiegen die Konsumausgaben um 0,5 Prozent.

    Stagflationssorgen nehmen zu

    Marktstrategen sehen in den aktuellen Daten eine zunehmende Gefahr einer stagflationären Entwicklung. Die Kombination aus nachlassendem Einkommenswachstum, robustem Konsum und hartnäckiger Inflation schürt Sorgen, dass die US-Wirtschaft in ein Umfeld aus schwächerem Wachstum bei gleichzeitig erhöhtem Preisdruck geraten könnte.

    Zusätzliche Unsicherheit bringt die geopolitische Lage im Nahen Osten. Marktbeobachter warnen, dass steigende Energiepreise infolge des Iran-Konflikts die Inflationsentwicklung in den kommenden Monaten erneut verschärfen könnten. Dies dürfte den Spielraum der Federal Reserve für Zinssenkungen weiter einschränken.

    Blick auf CPI

    Bemerkenswert ist, dass der Kryptomarkt auf die gemischten Makrodaten bislang nur begrenzt reagiert. Die gesamte Marktkapitalisierung des Sektors stieg sogar um etwa 0,7 Prozent auf rund 2,43 Billionen US-Dollar.

    Der Fokus der Märkte richtet sich nun auf die anstehenden CPI-Verbraucherpreisdaten für März die um 14:30 veröffentlicht werden. Diese könnten erstmals zeigen, ob steigende Energiepreise und geopolitische Spannungen bereits stärker auf die US-Inflation durchschlagen.

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto resilient Bitcoin und Ethereum trotzen heißeren US-Inflationsdaten Trotz hartnäckiger US-Inflation, welche die Hoffnung auf Zinssenkungen dämpft, zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenende überraschend widerstandsfähig.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     