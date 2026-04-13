Guggenheim sieht Datadog als KI-Gewinner – Das ist der Grund!

Aus Sicht der Analysten profitiert Datadog von einem Trend, der an der Börse derzeit besonders stark im Fokus steht: dem Boom bei Werkzeugen für Entwickler von Künstlicher Intelligenz. Vor allem dort, wo Unternehmen immer größere Datenmengen verarbeiten und ihre IT-Systeme komplexer werden, sehen die Experten Rückenwind für das Geschäftsmodell.

Die Aktie von Datadog könnte vor einer kräftigen Aufholjagd stehen. Die Investmentbank Guggenheim hat die Aktie des Softwareanbieters von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und ein Kursziel von 175 US-Dollar ausgegeben.

Analyst Howard Ma begründete die optimistischere Einschätzung mit Ergebnissen aus Branchenrecherchen und Gesprächen am Markt. Wörtlich schrieb er: "Datadog ist ein Hauptbegünstigter des durch KI getriebenen Wachstums bei Datenvolumina und IT-Komplexität." Das bedeutet: Wenn KI-Anwendungen wachsen, steigt auch der Bedarf an Lösungen, die Leistung, Sicherheit und Kosten im Blick behalten.

Genau hier setzt Datadog an. Das Unternehmen bietet Software, mit der Entwickler Anwendungen überwachen, Fehler aufspüren und Systeme effizienter steuern können. Für Guggenheim sind insbesondere Produkte rund um die Beobachtung großer Sprachmodelle spannend, also Werkzeuge, mit denen sich das Verhalten und die Leistung von KI-Modellen kontrollieren lassen.

Laut der Studie liefern weitere Wachstumshebel zusätzliche Fantasie. Dazu zählen Angebote zur KI-Überwachung, eine höhere Produktivität im Vertrieb und der Ausbau der Verkaufskapazitäten. Auch die Plattform Bits AI, ein KI-gestützter Assistent für Ingenieure bei der Analyse und Behebung von Produktionsproblemen, wird als wichtiger Treiber genannt.

Guggenheim bewertet zudem die technische Infrastruktur des Konzerns positiv. Man spricht von einer "ausgefeilten Backend-Architektur", die Datadog einen tiefen Burggraben gegenüber Wettbewerbern verschaffe und das Risiko einer Austauschbarkeit durch große Sprachmodelle begrenze.

Mit dieser Einschätzung steht Guggenheim an der Wall Street nicht allein da. Laut LSEG raten 44 von 49 Analysten zum Kauf oder stufen die Aktie sogar mit "Strong Buy" ein. Vier raten zum Halten und nur einer hat ein Underperform-Rating. Das ist bemerkenswert, da die Papiere im bisherigen Jahresverlauf rund 16 Prozent verloren haben und somit schwächer liefen als der Gesamtmarkt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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