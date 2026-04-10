Reiche
Koalitionsausschuss berät Sonntag über Entlastungen
- Koalitionsausschuss von Union und SPD geplant
- Merz will Entlastungen nur bei Preisanstieg
- Bund könne nicht alle Verwerfungen abfedern
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD beraten nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Sonntag über Entlastungen wegen der hohen Energiepreise. Es werde einen Koalitionsausschuss geben, sagte die CDU-Politikerin in Berlin.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will zusätzliche Entlastungen nur für den Fall, dass die Preise noch weitcruer steigen. Der Bund könne nicht alle Verwerfungen abfedern, hatte er betont. Zugleich forderte Merz Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf, sich auf Vorschläge zu einigen. Bisher ist ein solcher Kompromiss aber nicht in Sicht, die Ideen gehen weit auseinander./tam/DP/nas
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