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    Redwood AI: Cloud-Rollout stärkt Skalierung & Vermarktung der KI-Plattform

    Mit „Reactosphere“ hebt Redwood AI seine Plattform auf das nächste Level: cloud‑bereit, sicher, skalierbar – und nun reif für den produktiven Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Redwood AI: Cloud-Rollout stärkt Skalierung & Vermarktung der KI-Plattform
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • „Reactosphere“ ist jetzt vollständig cloud‑bereit und produktionsreif; das Upgrade basiert auf einer skalierbaren und sicheren Architektur und bildet die Grundlage für breitere operative Nutzung.
    • Die Plattform läuft nun in getrennten Entwicklungs‑ und Produktionsumgebungen, was Systemstabilität, Qualitätssicherung und einfachere Bereitstellung künftiger Updates verbessert.
    • Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen wurden implementiert: sichere Anmeldung, rollenbasierte Zugriffskontrollen, logische Datentrennung sowie Verschlüsselung gespeicherter und übertragener Daten — Zielgruppe umfasst auch Verteidigungs‑ und Sicherheitsorganisationen.
    • Wichtige, im Prototyp verifizierte Funktionen sind nun in einer robusten Umgebung verfügbar (z. B. Projekt‑Speicherung, Fortschrittsverfolgung, nahtloses Weitermachen), was die Nutzbarkeit und Weiterentwicklung erleichtert.
    • Positiver Newsflow/Kooperationen: Einladung zur BIO‑Europe Spring 2026 sowie wissenschaftliche Projekte/Partnerschaften (Mitacs‑gefördertes Projekt, University of British Columbia, Quantum Algorithms Institute, Kooperation mit Brent Page Lab zu Alzheimer/NUDT5).
    • Rechtlicher Hinweis: Die Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung mit Interessenkonflikten und keine Anlageberatung; Redwood AI ist ein Early‑Stage/Microcap mit hohem Risiko bis hin zum Totalverlust.

    Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,95 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,2300EUR das entspricht einem Plus von +0,36 % seit der Veröffentlichung.


    Redwood AI

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