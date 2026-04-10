Wirtschaft
IEA warnt vor Diesel- und Kerosin-Engpässen und ist für Tempolimit
Foto: Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, befürchtet Diesel- und Kerosin-Engpässe in Europa. "Wenn sich die Lage nicht verbessert, könnten Diesel und Kerosin in Europa bald knapp werden. Nicht sofort, aber in den kommenden Wochen", sagte der Ökonom dem "Spiegel".
Europa habe vor dem Irankrieg einen großen Teil seines Diesels und Kerosins aus Raffinerien des Nahen Ostens bezogen, sagte Birol dem "Spiegel". "Viele Treibstofflager haben sich in den vergangenen Wochen geleert. Wenn sich die globale Diesel- und Kerosinproduktion nicht bald erholt, könnte es im Monat Mai für einige europäische Staaten brenzlig werden." Welche Staaten das sind, wollte er nicht sagen.
Europa habe vor dem Irankrieg einen großen Teil seines Diesels und Kerosins aus Raffinerien des Nahen Ostens bezogen, sagte Birol dem "Spiegel". "Viele Treibstofflager haben sich in den vergangenen Wochen geleert. Wenn sich die globale Diesel- und Kerosinproduktion nicht bald erholt, könnte es im Monat Mai für einige europäische Staaten brenzlig werden." Welche Staaten das sind, wollte er nicht sagen.
Angesichts der stark gestiegenen Spritpreise und wachsenden Sorgen vor Engpässen macht sich Birol für Geschwindigkeitsbegrenzungen stark. "Deutschland sollte über ein Tempolimit auf Autobahnen nachdenken. Schon eine Verringerung der Geschwindigkeit um zehn Kilometer pro Stunde auf Autobahnfahrten kann den nationalen Ölverbrauch um bis zu sechs Prozent senken. Und wenn der Staat dann auch den öffentlichen Nahverkehr kostenlos oder deutlich günstiger macht, könnte das einige Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen."
Die durch den Irankrieg und die faktische Blockade der Straße von Hormus ausgelöste Energiekrise ist laut Birol noch lange nicht ausgestanden. "Mindestens 80 Energieanlagen im Nahen Osten sind im Krieg beschädigt worden: Ölfelder, Gasfelder, Raffinerien, LNG-Terminals, Pipelines." Selbst im besten Fall, wenn die von US-Präsident Trump verkündete Waffenruhe in ein Friedensabkommen münden und die Straße von Hormus für eine sichere Durchfahrt vollständig geöffnet werden sollte - werde es lange dauern, bis die Öl- und Gasindustrie das Vorkriegs-Produktionsniveau wieder erreiche. Und: "Wenn die Waffenruhe scheitert und Iran die Straße von Hormus blockiert, dann ist die Energiekrise sofort wieder im roten Bereich", sagte Birol dem "Spiegel".
Die durch den Irankrieg und die faktische Blockade der Straße von Hormus ausgelöste Energiekrise ist laut Birol noch lange nicht ausgestanden. "Mindestens 80 Energieanlagen im Nahen Osten sind im Krieg beschädigt worden: Ölfelder, Gasfelder, Raffinerien, LNG-Terminals, Pipelines." Selbst im besten Fall, wenn die von US-Präsident Trump verkündete Waffenruhe in ein Friedensabkommen münden und die Straße von Hormus für eine sichere Durchfahrt vollständig geöffnet werden sollte - werde es lange dauern, bis die Öl- und Gasindustrie das Vorkriegs-Produktionsniveau wieder erreiche. Und: "Wenn die Waffenruhe scheitert und Iran die Straße von Hormus blockiert, dann ist die Energiekrise sofort wieder im roten Bereich", sagte Birol dem "Spiegel".
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Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517
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Roberto24 schrieb 06.03.26, 19:57
Hatte Deutschland nicht den Ukrainer Gas geliefert ? Jetzt sind die Speicher leer .. sollten wir kriegs Waffen brauchen un uns zu verteidigen stehen wir in kurzen Hosen da. ..fast alles abgegebenmitdiskutieren »
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mbpoll schrieb 29.01.26, 10:32
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"Normalerweise" sollte der Gaspreis deutlich steigen.....aber scheinbar wird ja gerade massiv mannipuliert mit Shortverkäufen. (hat da jemand Zahlen/ Daten zu?)
Roberto24 schrieb 27.01.26, 20:45
Diesseits Länder die nicht vor der korrupten EU kriechen weiter so last euch nicht diktieren was ihr machen solltmitdiskutieren »
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