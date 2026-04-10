UBS stuft Safran auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass die Franzosen mit ihrem Quartalsbericht am 23. April an den Jahreszielen rütteln. Auch den Bericht sieht er nicht als größeren Kurstreiber, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 313,6EUR auf Tradegate (10. April 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

