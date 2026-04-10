UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht Ende April sollte nicht für nennenswerte Kursbewegungen sorgen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick. Die Briten dürften die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 14,51EUR auf Tradegate (10. April 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15,5
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