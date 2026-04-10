JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach Ankündigung des Verkaufs des Lüftungsgeschäfts in Nordeuropa mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall hob am Freitag hervor, die Veräußerung dürfte positiven Einfluss auf die Margen des Baustoffherstellers haben./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 75,50EUR auf Tradegate (10. April 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

