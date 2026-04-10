Bastei Lübbe: Umsatz- und EBIT-Prognose für 2025/2026 gesenkt
Bastei Lübbe muss seine Erwartungen zurückschrauben: Schwaches Schlussquartal, Krisen und Kaufzurückhaltung zwingen den Verlag zu einer deutlichen Prognosesenkung.
- Bastei Lübbe AG senkt die Prognose für Umsatz und Konzern-EBIT des Geschäftsjahrs 2025/2026 (Mitteilung vom 10.04.2026).
- Neue Umsatzprognose: 118–119 Mio. Euro (zuvor 120–125 Mio. Euro).
- Neue Konzern-EBIT-Prognose: 10–11 Mio. Euro (zuvor 14–16 Mio. Euro).
- Ursache: Das vierte Quartal (Jan–März 2026) blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, insbesondere der März.
- Zusätzliche Gründe: Verschärfte geopolitische Konflikte, gestiegene Inflation (höchster Stand seit Anfang 2024) und ein deutlich schwächeres Ostergeschäft belasteten die Konsumfreudigkeit; der deutsche Buchmarkt war im Q1/2026 rückläufig.
- Die Anpassung erfolgt auf Basis aktuell vorliegender Informationen im Zuge der Erstellung des Konzernjahresabschlusses; die Ziele waren in der Neun‑Monatsmitteilung zuvor noch bestätigt worden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Bastei Luebbe ist am 14.07.2026.
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