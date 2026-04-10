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    Bastei Lübbe Lowers 2025/2026 Revenue & EBIT Forecasts

    Bastei Lübbe faces a tougher outlook: weaker consumer demand, rising inflation and a sluggish book market have forced the publisher to cut its 2025/26 revenue and profit targets.

    Bastei Lübbe Lowers 2025/2026 Revenue & EBIT Forecasts
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Bastei Lübbe AG has lowered its revenue forecast for the 2025/2026 financial year from EUR 120-125 million to EUR 118-119 million.
    • The company's EBIT forecast has been reduced from EUR 14-16 million to EUR 10-11 million for the same period.
    • The revision is due to significantly weaker consumer spending in the fourth quarter, especially in March 2026.
    • Escalating geopolitical conflicts increased inflation, further impacting consumer willingness to spend.
    • The Easter business and overall German book market underperformed, contributing to the lowered forecast.
    • The company’s full-year targets were initially confirmed in the nine-month report but had to be adjusted due to the disappointing fourth quarter results.

    The next important date, Publication of the annual financial report, at Bastei Luebbe is on 14.07.2026.


    Bastei Luebbe

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