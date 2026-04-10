Bastei Lübbe Lowers 2025/2026 Revenue & EBIT Forecasts
Bastei Lübbe faces a tougher outlook: weaker consumer demand, rising inflation and a sluggish book market have forced the publisher to cut its 2025/26 revenue and profit targets.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Bastei Lübbe AG has lowered its revenue forecast for the 2025/2026 financial year from EUR 120-125 million to EUR 118-119 million.
- The company's EBIT forecast has been reduced from EUR 14-16 million to EUR 10-11 million for the same period.
- The revision is due to significantly weaker consumer spending in the fourth quarter, especially in March 2026.
- Escalating geopolitical conflicts increased inflation, further impacting consumer willingness to spend.
- The Easter business and overall German book market underperformed, contributing to the lowered forecast.
- The company’s full-year targets were initially confirmed in the nine-month report but had to be adjusted due to the disappointing fourth quarter results.
The next important date, Publication of the annual financial report, at Bastei Luebbe is on 14.07.2026.
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