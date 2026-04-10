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    Einkommen mit Aktien

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +16,89 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Einkommen mit Aktien - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Münchener Rück nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Münchener Rück gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,39 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,89 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Münchener Rück investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +104,92 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Münchener Rück verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,39 %.
    Mit +4,39 % Dividendenrendite bietet Münchener Rück ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,89 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Münchener Rück für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,39 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,03.
    Münchener Rück weißt eine Marktkapitalisierung von 72,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,39 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Münchener Rück Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Münchener Rück Aktie. Mit einer Performance von +0,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,39 %, eine Investition von etwa 273.349 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 24,00 +20,00 % +4,39 %
    2025 20,00 +33,33 % +3,32 %
    2024 15,00 +29,31 % +3,54 %
    2023 11,60 +5,45 % +3,43 %
    2022 11,00 0,00 % +4,54 %

    Warum Münchener Rück für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,39 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +16,89 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,03
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Münchener Rück

    +0,43 %
    +1,50 %
    +5,14 %
    +5,30 %
    -3,88 %
    +64,81 %
    +104,92 %
    +210,14 %
    +1.481,46 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002

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