Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Die Münchener Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer, aktiv in Rückversicherung, Erstversicherung (ERGO) und Speziallösungen für Industrie- und Großrisiken. Starke Position in Naturkatastrophen- und Spezialrisiken, hohe Modellierungs- und Datenkompetenz. Hauptkonkurrenten: Swiss Re, Hannover Rück, SCOR, Berkshire Hathaway Re. USP: Größe, Diversifikation, Risikomodellierung, Kapitalstärke.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Münchener Rück nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Münchener Rück gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,39 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,89 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,03 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Münchener Rück investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +104,92 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Münchener Rück verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,39 %.

Mit +4,39 % Dividendenrendite bietet Münchener Rück ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,89 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Münchener Rück für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,39 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,03.

Münchener Rück weißt eine Marktkapitalisierung von 72,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,39 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.