HYPOPORT Aktie auf Höhenflug - 10.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die HYPOPORT Aktie. Sie steigt um +5,29 % auf 81,18€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HYPOPORT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 81,18€, mit einem Plus von +5,29 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HYPOPORT in den letzten drei Monaten Verluste von -39,99 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +1,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,17 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,81 % 1 Monat -14,49 % 3 Monate -39,99 % 1 Jahr -57,27 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 556,65 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Scout24 und Co.

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Scout24 notiert im Plus, mit +0,68 %.

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Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.