DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Golfkrieg schaffe ein Umfeld, das kurzfristige Vorteile durch geringeren Wettbewerb aus China und mehr Preissetzungsmacht biete, aber auch Risiken durch eine potenziell nur logistikgetriebene Nachfrage berge, schrieb Peter Spengler am Freitag./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 89,25EUR auf Tradegate (10. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

