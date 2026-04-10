Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 10.04.26
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 10.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,10 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-0,19 %), Infineon Technologies AG (+1,76 %), adidas AG (+1,71 %), Rheinmetall AG (-5,41 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VY03B9
|Long
|42,84
|410,53 Tsd.
|DAX Performance
|DU96W7
|Long
|59,73
|144,35 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|SX3YAN
|Long
|3,15
|99,96 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|FA5FHX
|Long
|12,78
|61,25 Tsd.
|Rheinmetall AG
|VG63EN
|Long
|6,87
|29,71 Tsd.
|ASML Holding NV
|SW7HW5
|Long
|8,64
|22,55 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WJL
|Short
|15,95
|19,96 Tsd.
|Amazon Inc
|SW8U5L
|Long
|4,82
|17,78 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Select Commercial X - Austrian Cross-Dock Logistics
|
Sonstige
|A4ARQ1
|1,25 Mio.
|GCF Qualitätsstrategie Aktien Index
|
Sonstige
|A4AGZV
|96,59 Tsd.
|adidas AG
|
Classic
|PK6VLV
|86,19 Tsd.
|Vontobel Rising Economies Disruptors Index
|
Classic
|VJ1W2V
|82,84 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|78,21 Tsd.
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