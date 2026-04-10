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    SM Wirtschaftsberatungs AG: Ergebnis des Aktienrückkaufs

    Die SM Wirtschaftsberatungs AG meldet das Ergebnis ihres Aktienrückkaufs: Einzug von 30.000 Aktien, Reduktion des Grundkapitals und Anpassung des Bestands eigener Aktien.

    SM Wirtschaftsberatungs AG: Ergebnis des Aktienrückkaufs
    Foto: adobe.stock.com
    • SM Wirtschaftsberatungs AG veröffentlicht am 10.04.2026 das Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs.
    • Zum Ende der Annahmefrist wurden 31.964 Aktien zu je EUR 5,00 angedient; Gesamtvolumen EUR 159.820,00.
    • Von diesen werden 30.000 Aktien eingezogen; die verbleibenden 1.964 Stück bleiben bei der Gesellschaft als eigene Aktien.
    • Durch den Einzug reduziert sich das Grundkapital von EUR 3,93 Mio. auf EUR 3,90 Mio.
    • Der Bestand an eigenen Aktien beträgt danach 8.060 Stück.
    • ISIN DE000A1RFMZ1 (WKN A1RFMZ); Notierung im Freiverkehr Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart und Tradegate/BSX.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SM Wirtschaftsberatungs ist am 04.05.2026.






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