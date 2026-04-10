SM Wirtschaftsberatungs AG: Ergebnis des Aktienrückkaufs
Die SM Wirtschaftsberatungs AG meldet das Ergebnis ihres Aktienrückkaufs: Einzug von 30.000 Aktien, Reduktion des Grundkapitals und Anpassung des Bestands eigener Aktien.
Foto: adobe.stock.com
- SM Wirtschaftsberatungs AG veröffentlicht am 10.04.2026 das Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs.
- Zum Ende der Annahmefrist wurden 31.964 Aktien zu je EUR 5,00 angedient; Gesamtvolumen EUR 159.820,00.
- Von diesen werden 30.000 Aktien eingezogen; die verbleibenden 1.964 Stück bleiben bei der Gesellschaft als eigene Aktien.
- Durch den Einzug reduziert sich das Grundkapital von EUR 3,93 Mio. auf EUR 3,90 Mio.
- Der Bestand an eigenen Aktien beträgt danach 8.060 Stück.
- ISIN DE000A1RFMZ1 (WKN A1RFMZ); Notierung im Freiverkehr Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart und Tradegate/BSX.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SM Wirtschaftsberatungs ist am 04.05.2026.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte