AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte unter Druck - Spekulation um Ukraine-Deal
- Rüstungswerte am späten Vormittag stark unter Druck
- Rheinmetall, Renk und Hensoldt verloren deutlich an Wert
- CSG fiel 10 Prozent, Spekulationen über Friedensdeal
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Rüstungswerte sind am späten Freitagvormittag kräftig unter Druck geraten. In Dax und MDax verloren Rheinmetall , Renk und Hensoldt über 5 Prozent. Die Papiere der Czechoslovak Group CSG brachen sogar um 10 Prozent auf ein neuerliches Rekordtief ein.
Am Markt kamen Spekulationen über einen möglichen Deal zwischen der Ukraine und Russland auf, der den seit 2022 währenden Krieg eventuell sogar beenden könnte. Auslöser waren Aussagen des ukrainischen Unterhändlers Kyrylo Budanov aus einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg, die dort verbreitet wurden. Das Interview stammt allerdings vom 4. April./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 1.459 auf Tradegate (10. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,06 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.157,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +27,30 %/+59,99 % bedeutet.
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