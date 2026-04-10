Rüstungswerte unter Druck - Spekulation um Ukraine-Deal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,54 % und einem Kurs von 1.459 auf Tradegate (10. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,06 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.157,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +27,30 %/+59,99 % bedeutet.