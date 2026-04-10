DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ALSTOM auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen am 13. Mai würden zu einem wegweisenden Wendepunkt, ziele der neue Vorstandschef des Zugherstellers nämlich darauf ab, Vertrauen wieder aufzubauen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bestehe jedoch das Risiko von Projekt-Neubewertungen und möglicher Margenanpassungen. Der Analyst ist gleichwohl zuversichtlich, dass Alstom die Ziele für den freien Cashflow im Geschäftsjahr 2025/26 erreichen wird./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
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Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 23,14EUR auf Tradegate (10. April 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
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