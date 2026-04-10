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    Stellantis dampft Auto-Entwicklung bei Opel weiter ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Stellantis reduziert Team Rüsselsheim auf 1000
    • Seit 2017 sank Entwicklerzahl von 7000 auf 1650
    • Verhandlungen über Entwicklung kommender Elektro SUV
    Stellantis dampft Auto-Entwicklung bei Opel weiter ein
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis will das Entwicklungszentrum am Opel-Stammsitz Rüsselsheim erneut verkleinern. Von derzeit rund 1.650 Ingenieurinnen und Ingenieuren sollen künftig noch 1.000 an der Entwicklung von Opel-Modellen sowie verschiedenen Themenfeldern für den Gesamtkonzern arbeiten, teilte das Unternehmen mit.

    Bei der Übernahme durch die Peugeot-Mutter PSA im Jahr 2017 waren bei Opel noch rund 7.000 Entwickler beschäftigt. Seitdem haben etliche Experten den Autobauer verlassen, ganze Abteilungen wurden geschlossen. Ein Teil der Beschäftigten wechselte auch zum Ingenieurs-Dienstleister Segula.

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    Ausstiegsprogramme reichen nicht

    Der nun geplante Personalabbau ist offenbar nicht mehr über die bis ins Jahr 2029 vereinbarten Ausstiegsprogramme möglich. Das Unternehmen hat daher nach eigenen Angaben den Betriebsrat informiert und strebt einvernehmliche Lösungen an. Denkbar sind hier etwa zusätzliche Abfindungsprogramme.

    Wörtlich heißt es in einer Mitteilung: "Selbstverständlich werden organisatorische Maßnahmen erst umgesetzt, nachdem der Betriebsrat detailliert informiert und angehört wurde sowie ein konstruktiver Dialog mit dem Sozialpartner stattgefunden hat."

    Verankert im Entwicklungsnetzwerk

    Das neu strukturierte "Tech Center" werde fest im Entwicklungsnetzwerk von Stellantis verankert bleiben, teilte das Unternehmen mit. Die Transformation sei Teil des strategischen Bekenntnisses für den Standort Rüsselheim, erklärte Opel-Personalchef Ralph Wangemann.

    Die Ingenieure der deutschen Stellantistochter sollen künftig Fahrzeuge der Marken Opel und Vauxhall entwickeln. Konzernweit zuständig sind sie zudem unter anderem für Beleuchtung, den Einsatz von KI in der Produktion, Fahrerassistenzsysteme und Batterieentwicklung.

    Konkurrenz aus China?

    Mögliche Konkurrenz erwächst zudem in China. Laut Medienberichten sollen kommende Elektro-SUV für Opel zu großen Teilen bei der Stellantis-Beteiligung Leapmotor entwickelt werden. Der Konzern bestätigt dazu lediglich Verhandlungen.

    Wangemann verwies auf Investitionen in die neue Unternehmenszentrale "Green Campus" auf dem Rüsselsheimer Opel-Gelände. Neben Forschung, Entwicklung und Design sind am Stammsitz noch ein Produktionswerk sowie die Verwaltung von Stellantis Deutschland angesiedelt./ceb/DP/men

    Stellantis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 6,865 auf Tradegate (10. April 2026, 12:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um +6,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 19,99 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,84 %/+30,74 % bedeutet.




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