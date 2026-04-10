ZDF steigt nach langer Pause wieder bei Tour de France ein - Vertrag bis 2028

BERLIN (dpa-AFX) - Das ZDF wird nach langjähriger Pause 2027 wieder in die Live-Berichterstattung von der Tour de France einsteigen. Zuletzt hatte der öffentlich-rechtliche Sender 2011 Etappen der wichtigsten Radsport-Veranstaltung der Welt übertragen und war wegen der Dopingproblematik ausgestiegen.

Die gemeinsame Rechteagentur SportA hat für ARD und ZDF mit dem Rechtehalter Amaury Sport Organisation (ASO) einen Vertrag bis einschließlich 2028 abgeschlossen, wie beide Sender mitteilten. In diesem Jahr läuft die Tour vom 4. bis zum 26. Juli das vorerst letzte Mal nur im Ersten und bei Eurosport . Die Frauen-Rundfahrt vom 1. bis zum 9. August wird im Rahmen von Live-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt.