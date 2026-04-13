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    Meta-Aktie mit enormem Kurspotenzial nach KI-Modell-Start

    JPMorgan sieht Meta dank seines neuen KI-Modells vor einer möglichen Rallye und wertet die milliardenschwere KI-Offensive als Startschuss für neues Wachstum.

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    Analyst bullish - Meta-Aktie mit enormem Kurspotenzial nach KI-Modell-Start
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Meta Platforms könnte laut JPMorgan vor einer neuen Aufwärtsphase stehen. Nach der Vorstellung des mit Spannung erwarteten KI-Modells "Muse Spark" bekräftigte die US-Investmentbank ihre Kaufempfehlung für den Konzern und bestätigte zugleich ihr Kursziel von 825 US-Dollar.

    "Der Start von Muse Spark sollte das Vertrauen in Metas Skalierungspfad stärken und die Anlegerstimmung verbessern", schrieb Anmuth in einer Mitteilung.

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    Meta greift OpenAI und Anthropic frontal an

    Mit Muse Spark bringt Meta erstmals ein KI-Modell aus den neu geschaffenen Meta Superintelligence Labs auf den Markt – und positioniert sich damit direkt gegen Wettbewerber wie OpenAI mit ChatGPT sowie Anthropic mit Claude.

    Die neue KI-Sparte wurde im vergangenen Jahr als zentrales Zukunftsprojekt des Konzerns aufgebaut und ist Kernstück von Metas milliardenschwerer Offensive im Bereich Künstliche Intelligenz.

    An der Spitze der Einheit steht der frühere Scale-AI-CEO Alexandr Wang, nachdem Meta im vergangenen Jahr rund 14,3 Milliarden US-Dollar investiert hatte, um Führungskräfte und Know-how des Start-ups an Bord zu holen.

    Erst der Anfang

    Für Analyst Anmuth ist Muse Spark lediglich der erste Schritt in einer langfristig angelegten KI-Strategie.

    "Dieses erste Modell aus den Meta Superintelligence Labs ist nur der Beginn eines planbaren und effizienten Skalierungspfads, bei dem jede Generation auf der vorherigen aufbaut und diese validiert, bevor Meta den nächsten größeren Schritt geht", so der Analyst.

    Hohe KI-Ausgaben sollen Anleger nicht abschrecken

    Besonders wichtig aus Sicht von JPMorgan: Die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur und Rechenzentren seien kein Warnsignal, sondern Ausdruck einer langfristigen Wachstumsstrategie.

    "Meta konzentriert sich auf die zwei großen Technologiewellen KI und Metaverse und wird in diese Chancen investieren, ohne dabei die finanzielle Disziplin zu verlieren", betonte Anmuth.

    Der Analyst verweist darauf, dass Meta in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen habe, hohe Investitionen in neue Wachstumsfelder erfolgreich monetarisieren zu können.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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