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    ZDF steigt nach Pause wieder bei Tour de France ein - Vertrag bis 2028

    Für Sie zusammengefasst
    • ZDF kehrt 2027 zur Live-Berichterstattung zurück
    • SportA sichert Rechte für ARD und ZDF bis 2028
    • ARD sendet seit 2015 wieder Tour-Etappen live im Ersten
    WDH - ZDF steigt nach Pause wieder bei Tour de France ein - Vertrag bis 2028
    Foto: Savvapanf Photo - stock.adobe.com

    (Wiederholung, Tippfehler behoben: "einen" statt "eine" im 3. Satz, 3. Absatz.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Das ZDF wird nach langjähriger Pause 2027 wieder in die Live-Berichterstattung von der Tour de France einsteigen. Zuletzt hatte der öffentlich-rechtliche Sender 2011 Etappen der wichtigsten Radsport-Veranstaltung der Welt übertragen und war wegen der Dopingproblematik ausgestiegen.

    Die gemeinsame Rechteagentur SportA hat für ARD und ZDF mit dem Rechtehalter Amaury Sport Organisation (ASO) einen Vertrag bis einschließlich 2028 abgeschlossen, wie beide Sender mitteilten. In diesem Jahr läuft die Tour vom 4. bis zum 26. Juli das vorerst letzte Mal nur im Ersten und bei Eurosport . Die Frauen-Rundfahrt vom 1. bis zum 9. August wird im Rahmen von Live-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt.

    Die ARD ist seit 2015 wieder dabei

    ARD und ZDF hatten viele Jahre abwechselnd die Tour-Etappen gezeigt. Aufgrund mehrerer Dopingfälle beschlossen sie das Ende der Übertragungen, mussten aufgrund laufender Verträge aber bis 2011 senden. 2015 stieg die ARD wieder ein und sendet seitdem parallel zum Spartensender Eurosport, der einen lange laufenden Vertrag mit der ASO hat.

    Die nun abgeschlossene Vereinbarung der SportA mit der ASO enthält laut Mitteilung neben der Tour de France und der Tour de France Femmes auch Rechte für die Live- und Nachverwertung der Deutschland Tour, die Cyclassics Hamburg und einige Rad-Klassiker wie Paris-Roubaix. Die diesjährige Deutschland-Tour vom 20. bis 23. August zeigen ARD und ZDF abwechselnd./mrs/DP/men

    Warner Bros. Discovery (A)

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    ISIN:US9344231041WKN:A3DJQZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 23,41 auf Tradegate (10. April 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Warner Bros. Discovery (A) Aktie um -0,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Warner Bros. Discovery (A) bezifferte sich zuletzt auf 59,25 Mrd..




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