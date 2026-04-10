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    Iran

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    Rund 125.000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 125.000 zivile Einrichtungen beschädigt
    • Rund 100.000 Wohnungen beschädigt oder zerstört
    • 339 medizinische Einrichtungen 32 Unis 857 Schulen
    Iran - Rund 125.000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 125.000 zivile Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden. Darunter seien etwa 100.000 Wohnungen und mindestens 23.500 Geschäfte, sagte der Leiter der iranischen Rothalbmond-Gesellschaft, Pirhussein Koliwand, im iranischen Staatsfernsehen.

    Neben Wohn- und Geschäftsvierteln seien im Krieg auch zahlreiche andere zivile Einrichtungen getroffen worden. Koliwand zufolge wurden etwa 339 medizinische Einrichtungen, darunter Krankenhäuser, Apotheken, Notfallzentren und Labore bei den Luftangriffen beschädigt. Außerdem seien 32 Universitäten getroffen worden. 857 Gebäude von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen seien gezielt attackiert worden, sagte Koliwand./arb/DP/men





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    Iran Rund 125.000 zivile Einrichtungen im Krieg beschädigt Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 125.000 zivile Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden. Darunter seien etwa 100.000 Wohnungen und mindestens 23.500 Geschäfte, sagte der Leiter …
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