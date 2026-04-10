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    KI-Offensive

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    Fast 300 Millionen: Warum Alibaba jetzt auf diese KI wettet

    Alibaba steigt bei einem KI-Start-up groß ein. Die Strategie dahinter könnte den Wettbewerb um die nächste Generation künstlicher Intelligenz verändern.

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    KI-Offensive - Fast 300 Millionen: Warum Alibaba jetzt auf diese KI wettet
    Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhoto

    Das chinesische KI-Start-up ShengShu Technology hat rund 2 Milliarden Yuan (rund 250 Millionen Euro) eingesammelt, wie Reuters berichtet. Die Finanzierungsrunde wurde von Alibaba Cloud angeführt und unterstreicht die wachsenden Ambitionen des Konzerns im KI-Sektor.

    ShengShu erklärte, das Kapital solle in die Entwicklung eines "General World Model" fließen. Dieses System soll sensorische Daten verarbeiten und menschliche Wahrnehmung sowie Interaktion simulieren. Das Unternehmen wertet dies als wichtigen Schritt hin zu allgemeiner künstlicher Intelligenz in realen Umgebungen. Einen konkreten Zeitplan für eine Markteinführung nannte es nicht.

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    Strategischer Vorstoß im KI-Wettbewerb

    Mit dem Investment verstärkt Alibaba seinen Einfluss in einem zunehmend umkämpften Markt. In China arbeiten Konzerne wie ByteDance und Spezialisten wie Unitree ebenfalls an vergleichbaren Technologien.

    Neben Alibaba Cloud beteiligten sich auch Andon Haitang, der China Internet Investment Fund, die TAL Education Group und Luminous Ventures. Bestehende Investoren wie LINK-X CAPITAL, Delta Capital und Baidu Ventures erhöhten ihre Anteile.

    Schneller Aufstieg und klare Konkurrenz

    Das 2023 gegründete Unternehmen brachte im April 2024 mit "Vidu" ein eigenes Videomodell auf den Markt. Damit positionierte sich ShengShu früh gegen Lösungen wie "Sora" von OpenAI, das inzwischen eingestellt wurde.

    ShengShu entwickelte die Technologie weiter und stellte zuletzt das Modell "Vidu Q3" vor.

    Alibaba setzt auf KI und Robotik

    Parallel expandiert ShengShu in die Robotik. Im Dezember 2025 veröffentlichte das Unternehmen das Open-Source-Modell "Motus", das Video- und Audiodaten nutzt, um Roboter zu steuern.

    Für Alibaba ist das Engagement mehr als ein Finanzinvestment. Der Konzern sichert sich damit Zugang zu Schlüsseltechnologien für die nächste KI-Generation.

    Globaler Wettlauf nimmt Tempo auf

    Auch international wächst der Druck. Unternehmen wie Google und Start-ups wie Runway treiben ähnliche Entwicklungen voran.

    Mit dem Einstieg bei ShengShu positioniert sich Alibaba offensiv in einem globalen Wettbewerb, der zunehmend über die technologische Führungsrolle der Zukunft entscheidet.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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