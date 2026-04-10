Mehr Beschäftigte und weniger Arbeitslose nur vereinzelt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Beschäftigung in Deutschland - jahrelang auf einem kontinuierlichen Weg nach oben - wird im laufenden Jahr nur noch in den Bundesländern Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg leicht zulegen. Das geht aus der Regionalprognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervor.

In zehn von 16 Bundesländern werde ein Rückgang erwartet - bundesweit um rund 40.000. Es ist somit das erste Minus der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009. Hauptgrund ist die Demografie - die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, weniger Junge Menschen rücken auf den Arbeitsmarkt nach.