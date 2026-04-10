Bund sichert gut 150 Millionen Euro aus Northvolt-Insolvenz
Für Sie zusammengefasst
- Geplante Übernahme der Northvolt-Tochter durch Lyten
- Bund und Land sicherten rund 150 Millionen Euro
- Bis zu 69 Millionen an KfW im Sommer, je Hälfte
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Im Zuge der geplanten Übernahme der deutschen Northvolt-Tochter durch Lyten haben Bund und Land gut 150 Millionen Euro an Steuergeld gesichert. Absehbar werden im Sommer weitere bis zu 69 Millionen Euro an die staatliche Förderbank KfW zurückfließen, wie das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte. Die Mittel gehen jeweils zur Hälfte an Bund und Land./akl/DP/men
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