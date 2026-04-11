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    Gewinner der Börsengeschichte

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    Nicht Apple! Diese US-Industrie-Aktie stieg trotz Skandalen um 21,2 Millionen %

    Laut einer Studie zu 29.078 US-Aktien lieferte diese US-Industrie-Aktie zwischen Anfang 1962 und Ende 2023 die fünfthöchste Buy-and-Hold-Gesamtrendite. In knapp 62 Jahren lag die Rendite bei +21.220.500 Prozent!

    Gewinner der Börsengeschichte - Nicht Apple! Diese US-Industrie-Aktie stieg trotz Skandalen um 21,2 Millionen %
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Wer beim Börsengang von Boeing am 02. Januar 1962 für einen US-Dollar Aktien des US-Flugzeugbauers gekauft hätte und diese bis zum 31.12.2023 gehalten und dabei alle Dividenden stets reinvestiert hätte, dessen Investment wäre theoretisch 212.206 US-Dollar wert gewesen. Das entspricht einer unfassbaren Buy-and-Hold-Gesamtrendite von +21.220.500 Prozent.

    Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien. Für seine Studie griff Bessembinder auf die umfassende Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) zurückDabei handelt es sich um eine renommierte Forschungsdatenbank der University of Chicago, die historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten zu US-Wertpapieren sammelt.

    In Bessembinders Rangliste wird berechnet, wie stark ein Investment theoretisch gewachsen wäre, wenn ein Anleger am 31. Dezember 1925 1 US-Dollar in die jeweilige Aktie investiert hätte. Lag der Börsengang später, beginnt die Berechnung entsprechend erst ab diesem Zeitpunkt. Unterstellt wird dabei, dass die Aktie bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und alle Dividenden konsequent wieder angelegt würden. Erfasst wird also die gesamte Buy-and-Hold-Rendite, inklusive reinvestierter Ausschüttungen.

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    Die Geschichte von Boeing reicht bis ins Jahr 1916 zurück. Nach dem Bau des Wasserflugzeugs B&W gründete William E. Boeing die Aero Products Company, die im Jahr 1917 in "Boeing Airplane Company" umbenannt wurde. Zunächst lieferte das Unternehmen Flugboote für die US-Marine. In den 1920er- und 1930er-Jahren erfolgte dann die Expansion in die Bereiche Militärflugzeuge und Luftpostverkehr. Nach der Zerschlagung des damaligen Konzernverbunds im Jahr 1934 blieb Boeing als eigenständiger Flugzeugbauer bestehen und prägte mit Modellen wie der B-17 und der B-29 die US-Luftfahrt im Zweiten Weltkrieg entscheidend.

    Nach dem Krieg folgte mit der 707 der Einstieg ins Düsenzeitalter des zivilen Luftverkehrs. Später machten die 747 und weitere Baureihen Boeing zu einem der weltweit wichtigsten Flugzeughersteller. Ein weiterer Einschnitt war im Jahr 1997 die Fusion mit McDonnell Douglas, durch die Boeing seine Stellung in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie weiter ausbaute. Auch an der Börse gehört Boeing zu den alten US-Industriewerten: Laut Angaben der Investor-Relations-Abteilung wurde die Aktie erstmals am 2. Januar 1962 an der New York Stock Exchange gehandelt.

    Übrigens: Mit einer Gesamtrendite von 265.528.900,62 Prozent landet Altria auf dem ersten Platz. Überraschender ist Platz zwei: Hätte man Ende 1957 einen US-Dollar in die Vulcan-Materials-Aktie investiert und diese bis zum 31.12.2023 gehalten, wobei alle Dividenden stets reinvestiert wurden, so hätte man am Ende 393.492 US-Dollar gehabt. Das entspricht einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von unglaublichen 39.349.100 Prozent.

    Wie immer gilt jedoch: Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Märkte sind dynamisch und es gibt zahlreiche Faktoren, die die zukünftige Performance beeinflussen können.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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