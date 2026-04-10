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    Passives Einkommen

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Eine Rendite von +7,77 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Passives Einkommen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Edenred ist ein globaler Anbieter von Zahlungslösungen für Unternehmen, v.a. Mitarbeiterbenefits (Essensgutscheine, Prepaid-Karten), Flotten- und Mobility-Services sowie Corporate-Payments. Starke Marktstellung in Europa und Lateinamerika, profitiert von Digitalisierung und regulatorischer Förderung. Wichtige Wettbewerber: Sodexo, Up Group, Payhawk. USP: breites Partnernetzwerk, starke Plattform- und Datenkompetenz.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Edenred Bearer and /or registered shares nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Edenred Bearer and /or registered shares gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +7,77 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,12 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,68 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Edenred Bearer and /or registered shares investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -59,08 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Edenred Bearer and /or registered shares verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +7,77 %.
    Mit +7,77 % Dividendenrendite bietet Edenred Bearer and /or registered shares ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,12 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Edenred Bearer and /or registered shares für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +7,77 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,68.
    Edenred Bearer and /or registered shares weißt eine Marktkapitalisierung von 4,43 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +7,77 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Edenred Bearer and /or registered shares Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,06 % konnte die Edenred Bearer and /or registered shares Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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