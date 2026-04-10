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    Lufthansa schließt für neue Tochter Tarifvertrag mit Verdi

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa und Verdi schließen Tarif für City Airlines
    • City Airlines in München übernimmt regionale Zubringer
    • Tarif sichert höhere Gehälter und extra freie Tage
    Lufthansa schließt für neue Tochter Tarifvertrag mit Verdi
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mitten im Streik des Ufo-Kabinenpersonals hat sich Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Tarifabschluss für die neue Tochtergesellschaft City Airlines geeinigt. Die Gesellschaft sitzt in München und soll künftig zunehmend regionale Zubringerflüge übernehmen, die bislang von der nahezu namensgleichen Lufthansa Cityline erledigt worden sind. Hier streikt die Kabinengewerkschaft Ufo wegen der drohenden Schließung für einen Sozialplan.

    Die erstmals abgeschlossenen Tarifverträge bei der City Airlines gelten für das gesamte fliegende Personal einschließlich der Pilotinnen und Piloten. Die Beschäftigten hätten sich mehrheitlich für Verdi entschieden, teilt Lufthansa mit. Die Einigung schaffe eine stabile Basis für weiteres Wachstum und berücksichtige die wirtschaftlichen Herausforderungen des sehr wettbewerbsintensiven europäischen Kurzstreckenmarktes.

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    Auch Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky lobte den Abschluss: "Das waren harte und intensive Verhandlungen, aber sie haben sich gelohnt! Die Beschäftigten erhalten innerhalb der nächsten Jahre deutlich mehr Gehalt und auch die Arbeitsbedingungen werden trotz des enormen Wachstumspfades Schritt für Schritt verbessert."

    Verdi fasst weiter Fuß

    Neben höheren Gehältern sind bei einer Laufzeit von drei Jahren zusätzliche freie Tage, ein Tag mehr Urlaub und weitere Regelungen zur Arbeitszeit vereinbart worden. Zuvor galten einseitig vom Unternehmen gesetzte Arbeitsbedingungen.

    Die Gewerkschaft Verdi fasst mit dem Vertrag bei einem weiteren Flugbetrieb des Lufthansa-Konzerns Fuß. Auch bei der Discover und der Eurowings sowie beim Lufthansa-Bodenpersonal ist die DGB-Gewerkschaft der Vertragspartner. Das fliegende Personal bei den bestreikten Betrieben der Lufthansa Classic und Cityline wird hingegen weitgehend von den Spartengewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo vertreten./ceb/DP/nas

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 8,08 auf Tradegate (10. April 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,71 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -25,83 %/+11,25 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Streikankündigungen und Gegenmaßnahmen auf den Lufthansa-Kurs, eine mögliche Stilllegung von bis zu 40 Maschinen und damit verbundenes verpasstes Wachstum 2026 als fundamentale Belastung, geopolitische Risiken (Hormuz/Luftraum) mit höheren Kerosinpreisen und Kursvolatilität, Branchen‑Earnings (Delta) als Vergleichsindikator, historische Kursniveaus sowie Kapitalerhöhungs‑/Verdünnungsrisiken und Marktkapitalisierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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