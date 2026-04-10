Lanxess Aktie dreht auf +6,84 % - 10.04.2026

Die Lanxess Aktie konnte bisher um +6,84 % auf 18,900€ zulegen. Das sind +1,210 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 18,900€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Lanxess einen Gewinn von +1,48 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um +1,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lanxess um +0,68 % gewonnen.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,19 % 1 Monat +28,49 % 3 Monate +1,48 % 1 Jahr -27,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Lanxess-Aktie: Diskussionen zu Short-Squeeze-Spekulationen, gerissenen Stop-Loss-Limits und potenziellen Nachkäufen, sowie um Preisniveaus um 20, 11/10 und 18 und das Timing von Trades. Auch Short-Positionen, überraschende Bewegungen der Shorties und der Einfluss von Ölpreisen auf Preisanhebungen und Lanxess-Kursen werden thematisiert.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,62 Mrd. € wert.

Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben sind in der EU-Leerverkaufsverordnung festgelegt, …

EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 10.04.2026 / 10:06 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,75 %. Solvay notiert im Plus, mit +2,61 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +2,51 %. Covestro ist heute unverändert

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.