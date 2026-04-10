PUMA - Aktienkurs springt nach oben +4,59 % - 10.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +4,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +3,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 25,29€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die PUMA Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,92 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA +9,58 % gewonnen.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,95 % 1 Monat +13,41 % 3 Monate +1,92 % 1 Jahr +18,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Short‑Deckung und auslaufende Short-/Swap‑Stimmrechte (3,0 Mio. bzw. 2,57 Mio.), den technischen Widerstand bei 24,99€, den jünglichen Kursanstieg (~+3%) bei mäßigem Volumen, Übernahme‑Spekulationen durch asiatische Käufer (Anta) mit Kurszielen um 30–35 € und mögliche Gegenmaßnahme durch Adidas (Kauf von 30%). Zudem werden schwächere Fundamentaldaten 2026 und vereinzelt Verkaufsaufträge diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd. € wert.

Mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 am 30. April dürfte sich Puma weiterhin inmitten einer gezielten Neujustierung der Vertriebskanäle befinden. Für das erste Quartal 2026 schätzen wir Umsätze von 1,83 Mrd. EUR, wobei die Bereinigung im Wholesale in Nordamerika (inkl. der Wandlung bei Puma United) und Unsicherheiten in China die Hauptbelastungen darstellen.

Die Aktien von Adidas haben am Freitag von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten im frühen Handel um anderthalb Prozent auf 139,10 Euro und gehörten damit im ruhigen …

So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +1,68 %. VF notiert im Plus, mit +0,41 %. adidas legt um +1,90 % zu

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.