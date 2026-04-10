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    PUMA - Aktienkurs springt nach oben +4,59 % - 10.04.2026

    Am 10.04.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um +4,59 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA - Aktienkurs springt nach oben +4,59 % - 10.04.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +4,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +3,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 25,29. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die PUMA Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,92 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA +9,58 % gewonnen.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,95 %
    1 Monat +13,41 %
    3 Monate +1,92 %
    1 Jahr +18,83 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Short‑Deckung und auslaufende Short-/Swap‑Stimmrechte (3,0 Mio. bzw. 2,57 Mio.), den technischen Widerstand bei 24,99€, den jünglichen Kursanstieg (~+3%) bei mäßigem Volumen, Übernahme‑Spekulationen durch asiatische Käufer (Anta) mit Kurszielen um 30–35 € und mögliche Gegenmaßnahme durch Adidas (Kauf von 30%). Zudem werden schwächere Fundamentaldaten 2026 und vereinzelt Verkaufsaufträge diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd. € wert.

    Puma SE: Q1 2026 Vorschau: Noch im Reset-Prozess; Kursziel beibehalten & HALTEN


    Mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 am 30. April dürfte sich Puma weiterhin inmitten einer gezielten Neujustierung der Vertriebskanäle befinden. Für das erste Quartal 2026 schätzen wir Umsätze von 1,83 Mrd. EUR, wobei die Bereinigung im Wholesale in Nordamerika (inkl. der Wandlung bei Puma United) und Unsicherheiten in China die Hauptbelastungen darstellen.

    Adidas erholt nach positivem Citi-Ausblick - Auch Puma stark


    Die Aktien von Adidas haben am Freitag von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten im frühen Handel um anderthalb Prozent auf 139,10 Euro und gehörten damit im ruhigen …

    So schlagen sich die Wettbewerber von PUMA

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +1,68 %. VF notiert im Plus, mit +0,41 %. adidas legt um +1,90 % zu

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +3,89 %
    +15,77 %
    +14,22 %
    +1,92 %
    +18,83 %
    -54,99 %
    -73,81 %
    +25,28 %
    +1.669,01 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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