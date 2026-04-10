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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie steigt - 10.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +3,03 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie steigt - 10.04.2026
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,03 % konnte die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,5780, mit einem Plus von +3,03 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Anstieg bei ThyssenKrupp konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,99 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,65 % verloren.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,82 %
    1 Monat -7,11 %
    3 Monate -17,99 %
    1 Jahr +14,47 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Bewertung von Thyssenkrupp. Der Kurs habe zeitweise rund 12 € erreicht und danach abgefedert; Debatten drehen sich um den richtigen Einstiegszeitpunkt. Wichtige Punkte: Umbau der Gruppe, steigende Energie- und Lohnkosten, geplante Ausgliederung von Materials Services. Als mögliche Impulse werden UHDE-Projekte und Posco genannt; Vergleiche zu Salzgitter fallen ebenfalls.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,32 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +4,35 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,79 %. ArcelorMittal legt um +1,13 % zu

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    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +3,10 %
    +6,82 %
    -7,11 %
    -17,99 %
    +14,47 %
    +69,40 %
    -0,43 %
    -40,49 %
    +10,38 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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