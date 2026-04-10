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    NORMA Group - Aktie steigt rasant +5,53 % - 10.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NORMA Group Aktie bisher um +5,53 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NORMA Group Aktie.

    Besonders beachtet! - NORMA Group - Aktie steigt rasant +5,53 % - 10.04.2026
    Foto: NORMA Group

    NORMA Group ist ein Spezialist für Verbindungstechnik (Schlauchschellen, Rohrverbinder, Fluid- und Luftmanagementsysteme) für Auto-, Industrie- und Wassermanagementkunden. Global tätig mit starker Position im Nischenmarkt für Engineering-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Tristone, Trelleborg, Gates, Oetiker. USP: breites Portfolio, hohe Engineering-Tiefe, kundenspezifische Systemlösungen und globale Präsenz.

    NORMA Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die NORMA Group Aktie. Mit einer Performance von +5,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NORMA Group Aktie. Nach einem Plus von +0,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 15,660. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die NORMA Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,79 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +6,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NORMA Group einen Anstieg von +1,37 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

    NORMA Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,06 %
    1 Monat -0,47 %
    3 Monate -1,79 %
    1 Jahr +47,03 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und mögliche Kapitalmaßnahmen bei Norma Group. Fokus liegt auf dünnen Umsätzen, institutionellem Kurs-Treiber und dem Rückkauf/Rückbuchungen: Kursniveaus um 13,78 €–15,58 €, ca. 17% der angedienten Aktien ausgezahlt, Rest in die reguläre WKN zurückgebucht. Zudem wird über ein Übernahmeangebot um rund 20 € vor der HV spekuliert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

    Zur NORMA Group Diskussion

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    NORMA Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NORMA Group

    +5,11 %
    +6,78 %
    +0,27 %
    -1,59 %
    +46,55 %
    -31,96 %
    -63,97 %
    -68,35 %
    -25,62 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV



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