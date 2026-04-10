UBS senkt Ziel für MTU auf 350 Euro - 'Neutral'

Bin seit heute auch draußen. Das ganze Rumgeshorte von AQR Capital und anderen nervt echt. Darüber hinaus gehört Luftfahrt nicht zu den Branchen, die man momentan haben muss, mit dem Ölpreis und der Lage im Irak. Dann lieber Kursgewinne einstreichen solange man sie noch hat.





Für MTU sieht's echt düster aus im Moment, rein charttechnisch. Die mehr als ein halbes Jahr bestehende Range zwischen 350 und 400 wurde nun eindeutig per Tages- und Wochenschlusskurs nach unten verlassen. Abgesehen von ein paar länger zurückliegenden Unterstützungen bei 320-330 ist jetzt eigentlich der Weg nach unten frei bis auf 280 Euro.





Wie man dieser Tage sehen kann, werden reihenweise die Highflyer des letzten Jahres abverkauft. Deutsche Bank, Siemens, Airbus, oder eben auch MTU. Haben alle top performt, aber sind jetzt Ladenhüter.





Ich persönlich gehe davon aus dass 2026 ein Bärenmarkt-Jahr wird. Passt auch zum Wahlzyklus in den USA. In Zwischenwahljahren tut sich der Dax meistens schwer und verliert oft 20 Prozent und mehr. Acht Prozent haben wir jetzt schon seit dem Stand Anfang Januar. Kurzfristig sollte es sogar eher wieder aufwärts gehen da wir durchaus leicht überverkauft sind, aber danach und zum Sommer hin tendieren wir dann wohl auf die 20.000 hin.