ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für MTU auf 350 Euro - 'Neutral'
- UBS senkt Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro
- Einstufung bleibt auf Neutral trotz Kurszielsenkung
- Analyst skeptisch bezüglich Margenentwicklung bis 2029
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 329,2 auf Tradegate (10. April 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +5,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,09 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 17,65 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 411,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von +6,22 %/+41,12 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 350 Euro
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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Bin seit heute auch draußen. Das ganze Rumgeshorte von AQR Capital und anderen nervt echt. Darüber hinaus gehört Luftfahrt nicht zu den Branchen, die man momentan haben muss, mit dem Ölpreis und der Lage im Irak. Dann lieber Kursgewinne einstreichen solange man sie noch hat.