ANALYSE-FLASH
DZ Bank erhöht fairen Wert für Wacker Chemie - 'Verkaufen'
- DZ Bank hebt Fair Value Wacker Chemie auf 70
- Einstufung bleibt auf Verkaufen trotz Anhebung
- Golfkrieg sorgt für kurzfristig mehr Preismacht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Golfkrieg schaffe ein Umfeld, das kurzfristige Vorteile durch geringeren Wettbewerb aus China und mehr Preissetzungsmacht biete, aber auch Risiken durch eine potenziell nur logistikgetriebene Nachfrage berge, schrieb Peter Spengler am Freitag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 91,70 auf Tradegate (10. April 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +12,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,76 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -25,44 %/+5,26 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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