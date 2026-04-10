DZ Bank erhöht fairen Wert für Wacker Chemie - 'Verkaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 91,70 auf Tradegate (10. April 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +12,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +37,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,76 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -25,44 %/+5,26 % bedeutet.