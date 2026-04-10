UBS senkt Ziel für Airbus auf 210 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 171,5 auf Tradegate (10. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +3,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 136,13 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 216,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +10,66 %/+31,62 % bedeutet.