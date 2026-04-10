Plusvisionen-Analyse
BASF - kommt es zum Mega-Signal?
Die BASF-Aktie steht bei rund 55 Euro. Auf diesem Niveau ist das Papier mehrfach gescheitert. Kann nun der Ausbruch gelingen?
Die BASF-Aktie steht bei rund 55 Euro, wieder: 2023, 2024 und 2025 war das schon so – und jedes Mal ist das Papier dort gescheitert und wieder in den Unterstützungsbereich bei knapp 42 Euro zurückgefallen. Kann nun der Ausbruch gelingen? Weiterlesen
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