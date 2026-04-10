33 0 Kommentare Philion SE: Insolvenzplan & Finanzzahlen 2020 – Zeitplan für Jahresabschlüsse

Die Philion SE befindet sich im Insolvenzverfahren. Nun liegen erste vorläufige Finanzzahlen für 2020 vor, die ein deutliches Bild der wirtschaftlichen Lage zeichnen.

Über das Vermögen der Philion SE wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet; der Insolvenzverwalter hat vorläufige, ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2020 veröffentlicht.

Vorläufige Kennzahlen 2020: Umsatz 27.777,00 €; Jahresfehlbetrag 1.576.603,00 €; Bilanzsumme 8.036.303,68 €; nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.322.459,77 €.

Die genannten Zahlen sind vorläufig und basieren auf der internen Rechnungslegung; Änderungen durch weitere Abschlussarbeiten oder die Abschlussprüfung sind möglich.

Der Insolvenzverwalter erwartet, die vollständigen vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für die Geschäftsjahre 2021–2024 bis Ende April 2026 vorlegen zu können.

Die geprüften Jahresabschlüsse für 2021–2024 sollen nach aktueller Erwartung im Laufe des Monats Mai 2026 veröffentlicht werden; ein konkreter Termin steht noch nicht fest.

Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens können sich Verzögerungen im Aufstellungs‑ und Prüfungsprozess ergeben; Kontakt: Insolvenzverwalter Joachim Voigt‑Salus, VOIGT SALUS, berlin@voigtsalus.de.





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