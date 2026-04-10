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    Philion SE: Insolvenzplan & Finanzzahlen 2020 – Zeitplan für Jahresabschlüsse

    Die Philion SE befindet sich im Insolvenzverfahren. Nun liegen erste vorläufige Finanzzahlen für 2020 vor, die ein deutliches Bild der wirtschaftlichen Lage zeichnen.

    Philion SE: Insolvenzplan & Finanzzahlen 2020 – Zeitplan für Jahresabschlüsse
    Foto: adobe.stock.com
    • Über das Vermögen der Philion SE wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet; der Insolvenzverwalter hat vorläufige, ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2020 veröffentlicht.
    • Vorläufige Kennzahlen 2020: Umsatz 27.777,00 €; Jahresfehlbetrag 1.576.603,00 €; Bilanzsumme 8.036.303,68 €; nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.322.459,77 €.
    • Die genannten Zahlen sind vorläufig und basieren auf der internen Rechnungslegung; Änderungen durch weitere Abschlussarbeiten oder die Abschlussprüfung sind möglich.
    • Der Insolvenzverwalter erwartet, die vollständigen vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für die Geschäftsjahre 2021–2024 bis Ende April 2026 vorlegen zu können.
    • Die geprüften Jahresabschlüsse für 2021–2024 sollen nach aktueller Erwartung im Laufe des Monats Mai 2026 veröffentlicht werden; ein konkreter Termin steht noch nicht fest.
    • Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens können sich Verzögerungen im Aufstellungs‑ und Prüfungsprozess ergeben; Kontakt: Insolvenzverwalter Joachim Voigt‑Salus, VOIGT SALUS, berlin@voigtsalus.de.






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