Envision Energy schließt mit BBVA ein Finanzierungsprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar ab, um den weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben

Dies ist ein weiterer Meilenstein in der wachsenden Partnerschaft zwischen Envision und BBVA. Anfang dieses Jahres schloss Envision in Hongkong erfolgreich einen nachhaltigkeitsgebundenen Konsortialkredit im Umfang von umgerechnet 600 Millionen US-Dollar ab, wobei BBVA als einer der mandatierten Lead Arranger fungierte. Die neue Vereinbarung spiegelt zudem das starke Vertrauen führender internationaler Finanzinstitute in die Kompetenzen von Envision im Bereich grüner Technologien und in die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens wider.

MADRID, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, hat mit BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB) eine Lieferantenfinanzierungsvereinbarung über 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um seine weltweite Geschäftsexpansion in Europa, Asien und Lateinamerika voranzutreiben. Diese Partnerschaft unterstreicht die hohe Finanzierbarkeit der Produkte von Envision sowie die nachgewiesene Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Umsetzung groß angelegter internationaler Projekte.

Das Verkäuferfinanzierungsprogramm verfügt über eine flexible und maßgeschneiderte Struktur, die darauf ausgelegt ist, Kunden durch diversifizierte Finanzierungsinstrumente, optimiertes Working-Capital-Management und verlängerte Zahlungsfristen zu unterstützen. Das Rahmenwerk ermöglicht es, Finanzierungsmöglichkeiten bereits in einer frühen Phase der Projektentwicklung zu identifizieren, und bietet wertschöpfende Beratungsdienstleistungen über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Durch das Angebot maßgeschneiderter Finanzierungslösungen, die auf die Projektanforderungen abgestimmt sind, trägt das Programm dazu bei, Kapitalengpässe für Kunden zu verringern und die Expansion des globalen Geschäfts von Envision zu beschleunigen.

Henry Peng, Senior Vice President bei Envision Energy und Präsident der Regionen EU und Lateinamerika, sagte: „Die globale Energiewende erfordert nicht nur technologische Innovationen, sondern auch zukunftsorientierte Finanzlösungen, die den großflächigen Einsatz beschleunigen können. Dieses Lieferantenfinanzierungsprogramm mit BBVA ermöglicht es uns, das Betriebskapital zu optimieren und gleichzeitig den schnelleren Einsatz unserer Technologien für erneuerbare Energien in strategischen Märkten in Europa, Asien und Lateinamerika zu unterstützen. Durch die Kombination fortschrittlicher Technologien für saubere Energie mit innovativen Finanzlösungen tragen wir dazu bei, den Übergang zu einem Netto-Null-Energiesystem und einer neuen Ära nachhaltigen Wohlstands zu beschleunigen."

„Das solide Kreditprofil von Envision und sein wegweisender Einsatz physischer KI zur Förderung der globalen grünen Energiewende geben BBVA CIB großes Vertrauen in diese Partnerschaft", sagte Eva Rubio, Leiterin des Bereichs Global Transaction Banking bei BBVA CIB. „Bei BBVA CIB sind wir Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Lieferantenfinanzierungslösungen und setzen uns entschlossen für Nachhaltigkeit und die Förderung der globalen Energiewende ein. Diese Vereinbarung stärkt zudem unsere Unterstützung für die internationale Expansion von Unternehmen wie Envision Energy, die bei der Entwicklung sauberer Technologien führend sind."

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