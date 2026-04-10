UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Die Krebsmittel Imfinzi, Tagrisso und Calquence dürften weiter stark gelaufen sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 29. April. Die Aktie bleibe beliebt bei Langfristanlegern und Hedge Fonds./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 176,5EUR auf Tradegate (10. April 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.